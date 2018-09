Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão com nova morada já no próximo ano

Com a entrada do Mercado Municipal de Famalicão em obras, o antigo campo da feira da cidade – espaço utilizado até então para a realização da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão – não vai poder receber este certame.

A informação foi avançada à Cidade Hoje pelo vereador da cultura na Câmara de Famalicão, Leonel Rocha, que revelou que a edição deste ano esteve pensada para ser feita na Central de Camionagem, uma situação que acabou por não se verificar dado que as obras no mercado ainda não arrancaram.

De acordo com este responsável, é espectável que as próximas duas edições da Feira de Artesanato tenham que ser deslocalizadas para outros espaços. Leonel Rocha garante que a câmara vai procurar uma solução que ofereça as mesmas, ou até mesmo melhores condições, para os expositores e visitantes.