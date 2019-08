Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão com nova disposição de stand’s

A 36ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão arranca esta sexta-feira.

O certame apresenta algumas novidades no que diz respeito à disposição dos stands. Este ano já não é obrigatório percorrer todos os artesãos para chegar à zona de restauração e espetáculos.

Uma grande parte do recinto está preenchido nas laterais com espaços dedicados ao artesanato, havendo, também, filas ao centro que podem ser contornadas por vários lados, fugindo ao conceito de “labirinto” adotado pela organização nos anos anteriores.

A entrada principal do certame também muda. Está uns metros mais abaixo do que é habitual, fruto das obras que estão a ser realizadas no mercado municipal.