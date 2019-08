Feira de Artesanato e Gastronomia abre portas esta sexta-feira

As portas da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão abrem amanhã, sexta-feira, a partir das 18 horas. A 36.ª edição do certame conta com cerca de uma centena de expositores instalados no antigo do campo da feira até dia 8 de setembro.

São dez dias de tradições, usos e costumes num espaço que «é uma verdadeira montra da riqueza do nosso património ou não estivessem aqui representados o artesanato e a gastronomia de todo o país – do norte ao sul de Portugal», explica Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal.

O trabalho ao vivo dos artesãos volta a ser um dos pontos fortes, mas a animação também não vai faltar, com espetáculos diários para todos os gostos.

O rapper português Jimmy P e os grupos The Goodies Jazz Gang e Sandy Kilpatrick and The Origins Band são três dos mais de vinte nomes que vão animar a 36.ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia.

Tal como no ano anterior, esta edição do evento volta a dedicar uma noite às gerações mais novas, com um concerto de Jimmy P, na noite de 5 de setembro. No dia 31 de agosto, sábado, o quarteto de “cool jazz” The Goodies Jazz Gang traz a Famalicão covers de conhecidos temas da música internacional.

Destaque, ainda, para o concerto do songwriter escocês Sandy Kilpatrick & The Origins Band, no dia 4 de setembro, e para a presença já habitual dos ranchos folclóricos e grupos etnográficos do concelho, das concertinas e cantares ao desafio e dos grupos de música popular, com as atuações, entre outros, dos Pedra D’Água, no dia 7, e Terceira Dimensão, no dia 2 de setembro. A música de câmara vai também subir ao palco com o concerto da primeira edição da Jovem Orquestra de Famalicão, no dia 7 de setembro.