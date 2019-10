No próximo fim de semana, 12 e 13 de outubro, o adro da Igreja Paroquial de Vale São Cosme recebe a décima edição da Feira das Colheitas, cujas receitas revertem a favor das obras no salão paroquial.

No sábado, decorre mais uma “Descida de Carrinhos de Rolamentos”, aberta a cinco categorias: tradicionais de madeira; trikes; alterados; livres; FM12 (ferro com madeira). As inscrições podem ser enviadas para o email: [email protected] ou efetuadas no próprio dia, até às 14 horas. A prova tem início às 14h30 numa pista com um ótimo traçado e inclinação acentuada, proporcionando vários pontos de observação. A prova termina com a entrega de prémios nas várias categorias aos três primeiros lugares.

Ao início da noite revivem-se antigas tradições com a desfolhada e cantares tradicionais, seguindo-se animação musical com a participação de talentos da freguesia. Na gastronomia destaca-se o café no pote, a sopa de pedra e vários petiscos (a sardinha assada, as bifanas, …) e as bebidas para acompanhar.

No domingo, pelas 14h30, chegada ao local dos cortejos provenientes de vários pontos da freguesia, seguida da feira e leilão de venda dos produtos oferecidos.