Feira das Cebolas é tradição em Gondifelos no último fim de semana do mês

Já é considerada um marco na história da freguesia, e uma das maiores feiras do género em Portugal. Falamos da Feira das Cebolas, uma tradição secular que se repete anualmente, no último fim-de-semana do mês de agosto, nesta localidade do concelho famalicense.

Pelo parque de campismo de Gondifelos vão passar, nos dias 25 e 26 deste mês, mais de uma dezena de produtores e vendedores, muitos deles oriundos de concelhos vizinhos, como é o caso de Barcelos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim.

Refira-se que a Feira das Cebolas em tempos foi o ponto de encontro dos agricultores e produtores de cebolas do concelho para comercializar o produto e estabelecer os preços a praticar nesse ano.

Associada a esta feira está também a organização da 37.ª edição do Festival de Folclore e da mostra associativa de Gondifelos, que promete dar a conhecer o trabalho e atividade do tecido associativo da freguesia.

Do programa de animação do certame, organizado pela Junta de Freguesia em parceria com a Câmara Municipal, destaque para a realização, no domingo, de uma oficina de entrelaçamento de cebolas, de um desfile de “cabos de cebolas” e ranchos folclóricos e do Trail Feira das Cebolas.