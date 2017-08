FEIRA DAS CEBOLAS ANIMOU FIM DE SEMANA EM FAMALICÃO

Gondifelos cumpriu este domingo, 27 de agosto, a tradição da Feira das Cebolas. A iniciativa é já um marco na história da freguesia famalicense e traduziu-se numa verdadeira romaria, testemunhada pelo Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, que ontem à tarde fez questão de visitar o recinto da Feira.

O autarca lembrou que Vila Nova Famalicão é um concelho marcadamente agrícola e que a realização deste e de outros eventos ao longo do ano “exaltam os costumes e tradições que marcaram e que ainda hoje marcam o quotidiano das nossas gentes”.

Paulo Cunha felicitou ainda a freguesia pela forma como mais uma vez se mobilizou em torno da organização desta feira secular, à qual se associou mais uma vez a realização do Festival de Folclore e da Mostra Associativa de Gondifelos.

Refira-se que a Feira das Cebolas, que em tempos foi o ponto de encontro dos agricultores e produtores de cebolas do concelho para comercializar o produto e estabelecer os preços a praticar nesse ano, mantém a tradição bem firme e conta ainda hoje com a presença de mais de uma dezena de produtores, muitos deles oriundos de concelhos vizinhos, como é o caso de Barcelos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim.