FEIJOCAS COM PERNIL, CROUTONS E CEBOLA FRITA

(4 pessoas)

1 Cenoura

1 cebola

2 dentes de alho

Azeite q.b.

1 chouriça

1 Folha de louro

1 Tomate

1 pernil de porco em vinha d’alhos cozido

1 c. chá cominhos

5 dl água de cozer o pernil

400g Feijocas cozidas

Sal marinho q.b.

Pimenta preta q.b.

100g Croutons

1 c. sopa cebola frita

Refogue a cenoura, cebola e os dentes de alho picados em azeite. Junte a chouriça, a folha de louro e o tomate picado

Assim que a cebola estiver lourinha, adicione o pernil desfiado e as feijocas cozidas. Tempere com os cominhos e junte a água do cozido.

Deixe refogar durante aproximadamente 20 minutos em lume brando.

Retifique temperos.

Sirva acompanhado com croutons e cebola frita.

Lígia Santos

www.clubmastercook.com