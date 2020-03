Federação dá por terminada a época dos campeonatos de formação

Os campeonatos de futebol e futsal dos escalões de formação da época 2019/20 foram hoje cancelados pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), devido à pandemia da covid-19.

A FPF dá por concluídas as competições nacionais de todos os escalões de formação de futebol e futsal, masculinas e femininas, não resultando das mesmas qualquer efeito desportivo imediato, não sendo atribuídos títulos, nem aplicado o regime de subidas e descidas.

Recorde-se que no nacional de sub-19, o FC Famalicão estava na discussão pelo titulo nacional. Termina, assim, esta época para os famalicenses que estavam a fazer história no nacional de juniores. Os sub-15 e sub-17 já tinham terminado as respetivas provas.

A decisão da FPF decorre do entendimento de que “a prioridade de pais, avós, filhos e netos deve ser, obviamente, a de se dedicarem à proteção uns dos outros e às exigências escolares, em nome do direito à proteção da saúde”, atendendo ao atual estado de emergência.

O cancelamento dos campeonatos nacionais de futebol e futsal dos escalões de formação, masculinos e femininos, é acompanhado pelas 22 associações distritais e regionais que vão igualmente dar sem efeito as suas competições destinadas aos escalões de formação de futebol e futsal.

As competições nacionais dos escalões de formação tinham sido suspensas por duas semanas, em 10 de março, dois dias antes de a FPF ter decidido suspender todas as competições, incluindo as seniores, que assim permanecem.