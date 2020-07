A imprensa desportiva dá conta do interesse do FC Porto em três atletas do FC Famalicão.

Fábio Martins, Racic e Gustavo Assunção estão referenciados e podem ser reforços para Sérgio Conceição.

A par deste interesse, recorde-se que este fim de semana foi também avançada a notícia de que Miguel Ribeiro, presidente da SAD do FC Famalicão, será o próximo diretor-geral do FC Porto.