FC Porto continua a apostar em Famalicão para se reforçar

Depois da imprensa desportiva dar conta do interesse do FC Porto no médio Racic, que joga no Famalicão por empréstimo do Valência, há outro nome na órbita azul e branca.

Trata-se do lateral esquerdo Alex Centelles, também ex-Valência, que pode ser solução para a saída de Alex Telles.

Segundo o programa espanhol Tiempo de Descuento, citado pelo jornal A Bola, o FC Porto está de olho em Centelles que pode ser a solução dos dragões para substituir Alex Telles, que termina contrato e que conta com o interesse de vários gigantes europeus.

No entanto, para além dos dragões, há dois clubes espanhóis interessados em Centelles: o Valladolid e o Granada.