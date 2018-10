FC Famalicão x FC Porto B é jogo solidário

A SAD do Futebol Clube Famalicão associou-se ao Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA) e à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, no apoio à criação da Clínica da Mulher e da Criança. A SAD do Futebol Clube Famalicão vai doar toda a receita do jogo da próxima jornada da Ledman LigaPro, frente ao FC Porto “B”, que se disputa no próximo sábado, pelas 11 horas.

Depois de uma reunião, hoje de manhã, com o município e a administração do CHMA, Miguel Ribeiro, CEO do Famalicão, revelou as preocupações do clube no âmbito social e demonstrou total disponibilidade por parte da SAD em ajudar estas duas entidades, em tudo o que for possível, dando o “pontapé de saída” no próximo jogo.

Esta preocupação social com todos, sócios, adeptos e sociedade de um concelho em geral, onde todas as respostas sociais são importantes, vai continuar ativa por parte do FC Famalicão e com ações concretas, para a sensibilização do meio ambiente, para a educação e para a melhoria das condições de vida, como neste caso com o Centro Hospitalar do Médio Ave.

O Futebol Clube Famalicão solidário continua e continuará a ser um clube virado para fora e nunca imune aos problemas sociais do concelho.

Um clube de causas socias cada vez mais perto das pessoas faz com que o nosso #amordeperdicao seja único.