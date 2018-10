FC Famalicão visitou Centro Escolar Luís de Camões

O Futebol Clube Famalicão deslocou-se, na tarde desta quarta-feira, ao Centro Escolar Luís de Camões, tendo sido recebido em festa.

Ser do Famalicão vive-se desde o berço e isso ficou demonstrado com a receção que Ricardo, Anderson e Walterson tiveram por parte de mais de 350 crianças. O afeto, o entusiasmo e a alegria das crianças deu uma força extra aos jogadores com vista ao jogo do próximo sábado, pelas 11 horas, frente ao FC Porto “B”.

Ricardo, um dos capitães do Futebol Clube Famalicão, realçou “a forma como fomos recebidos demonstra o que é ser do FC Famalicão”. “Saímos daqui felizes ao ver tantas crianças a acreditar e a pedir-nos sucessos para o clube” acrescentou. Ricardo cresceu nas camadas jovens do FC Famalicão e já na altura olhava para os seniores como ídolos e não deixou de responder a perguntas dos mais novos. “Lembro-me do Vitor Paneira que era um exemplo na cidade e por estar mais perto da minha realidade, posso dizer que era o meu ídolo”, afirmou o central famalicense, quando questionado por uma das crianças presentes.

Anderson já conhecia esta realidade, pois no ano passado fazia parte do grupo de trabalho do Futebol Clube Famalicão. Visivelmente sorridente e com muito jeito para as crianças, tirou fotografias e não deixou de elogiar os dois colegas de “carteira”, revelando que “Walterson tem faro de golo e o Ricardo é o “xerife”, é ele quem manda e todos nós obedecemos”, revelou o avançado famalicense.

Já Walterson não esperava uma “receção tão calorosa”. Por isso, só posso estar contente por ver o quanto é grande o FC Famalicão. No próximo jogo vou tentar fazer golo também para estes meninos”, convidando todas as crianças a comparecerem com as suas famílias no próximo jogo, frente ao FC Porto “B”.

O crescimento do clube continua a assentar no pressuposto do crescimento da sua massa adepta e as ações junto das crianças e das escolas e por isso são para manter ao longo da época desportiva. Também as iniciativas sociais não são descuradas e, por isso, no próximo jogo, o Futebol Clube Famalicão vai doar toda a receita para o Centro Hospitalar Médio Ave, no apoio à criação da Clínica da Mulher e da Criança.