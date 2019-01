FC Famalicão vence Vitória B e não perde há sete jornadas

Um golo de Fabrício, aos 22 minutos, foi o bastante para o FC Famalicão vencer, em Guimarães, a equipa B do Vitória SC. Com este resultado, a equipa de Sérgio Vieira mantém a primeira posição, agora com 33 pontos.

A equipa famalicense continua, assim, a excelente série de resultados, não perdendo há sete jornadas e vai terminar esta jornada, a 14, na liderança, ainda que possa acabar em igualdade pontual com o Paços de Ferreira, que, a esta hora, disputa o jogo com o Arouca. Quem está mais longe dos dois primeiros classificados é o Estoril que perdeu (0-1), em casa, com o Penafiel.

O FC Famalicão volta a jogar este domingo, a partir das 11h15, no Estádio Municipal, frente ao Varzim.