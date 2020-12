Com o empate, a 1 golo, conseguido esta tarde no reduto do Leixões, o FC Famalicão está apurado para o apuramento de campeão da Liga Revelação, campeonato de sub-23.

A equipa famalicense, integrada no Grupo A, terminou a primeira fase em terceiro lugar, com 18 pontos, a cinco do Leixões e do Braga que ficou em primeiro lugar.