FC Famalicão vai competir na Liga Revelação

O Futebol Clube Famalicão anunciou, esta manhã, que vai competir na Liga Revelação e na Taça Revelação na próxima temporada.

A confirmação chegou via Federação Portuguesa de Futebol, entidade organizadora da competição, e vai de encontro às pretensões da SAD do emblema famalicense que assume a constituição de uma equipa sub-23 como essencial para o desenvolvimento desportivo.

A maior proximidade entre os sub-19 e a equipa sénior, com a passagem pelos sub-23, o desenvolvimento de jogadores num campeonato competitivo como é a Liga Revelação, assim como a visibilidade que o clube terá com a participação neste campeonato, são fatores que fizeram com que o FC Famalicão, desde sempre, quisesse marcar presença nesta competição.

O primeiro jogo da Liga Revelação está agendado para o dia 15 de agosto. O Futebol Clube Famalicão jogará no nº2 do Estádio Municipal.