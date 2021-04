FC Famalicão vai ao Porto para «lutar pelos três pontos»

Ivo Vieira coloca-se à margem dos acontecimentos verificados no final do jogo entre o Moreirense e o FC Porto e tão pouco acredita que a polémica minimize a equipa treinada por Sérgio Conceição que não estará no banco devido a castigo.

Será, como antecipa, «uma tarefa muito difícil. Estamos, por isso, concentrados no nosso jogo», fazendo votos que o futebol português «seja cada vez melhor».

O treinador do Famalicão espera, assim, um adversário forte no jogo desta sexta-feira, no Estádio do Dragão. «Vamos com a nossa ideia de jogo. Do outro lado, estará um adversário muito forte, mas temos os nossos objetivos bem definidos e dos quais não vamos abdicar, tal como Porto não o fará. Por isso, temos que estar concentrados naquilo que temos que fazer, valorizar o jogo com bola e sem bola, ser uma equipa eficaz naquilo que são as tomadas de decisão e no processo defensivo. Vamos lutar pelo resultado, indo a jogo para conquistar os três pontos», promete.

O jogo disputa-se a partir das 21h15 desta sexta-feira, com arbitragem de Nuno Almeida e relato na Cidade Hoje Rádio.