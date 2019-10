O FC Famalicão vai, pela primeira vez na sua história, ao Estádio do Dragão, na condição de líder da classificação da Liga NOS. No lançamento do encontro da oitava jornada contra o FC Porto, que se disputa este domingo, a partir das 17h30, o treinador João Pedro Sousa garante que não vai mudar nada «daquela que é a filosofia desta equipa» e conta sair do Dragão em primeiro lugar da classificação. «Sabemos que vamos encontrar um adversário muito complicado e competitivo, um clube de elite com uma equipa técnica muito competente». Mesmo assim, o treinador do FC Famalicão diz ter a sua equipa «preparada para as dificuldades e não vamos mudar nada daquilo que costumamos fazer».

João Pedro Sousa prevê um Porto a entrar «com as linhas muito subidas, a tentar pressionar o mais alto possível, criando dificuldades na nossa primeira fase de construção e foi por aqui que trabalhamos, procurando alguns canais de saída da primeira para a segunda fase». Depois, promete uma equipa a lutar pela vitória, «com boa circulação, com jogo interior e, depois, procurar saídas pelos corredores até a bola chegar a zonas mais ofensivas».

O plano de jogo do FC Famalicão está assim montado «tendo em conta as caraterísticas do nosso jogo e dos nossos jogadores. E, repito, a nossa forma de estar e de jogar vai manter-se, tentando ganhar o jogo. É isso que vamos fazer».