FC Famalicão vai a votos e Jorge Silva lidera lista única

Findo o prazo para apresentação de candidaturas aos órgãos sociais do FC Famalicão, que vai a votos no dia 19 de dezembro, apenas uma lista, liderada pelo atual presidente Jorge Silva, apresenta-se a sufrágio.

Se na presidência da Assembleia Geral e Conselho Fiscal não há grandes novidades, mantendo-se, respetivamente, Rui Maia e André Vieira de Castro, já na direção há algumas alterações.

Jorge Silva leva como vice-presidentes Ricardo Costa, secundados por Paulo Figueiredo (formação), Carlos Sampaio (área financeira), Filipe Silva (infraestruturas e futebol feminino), Marco Carvalho (modalidades) e Luís Miguel Costa (marketing, publicidade, comunicação, sócios).

Mário Almeida, vice-presidente da atual direção, assumirá igual cargo ao lado de Rui Maia, na Assembleia Geral.

A Assembleia Geral Eleitoral decorre no dia 19 de dezembro, no auditório da Universidade Lusíada. As urnas abrem às 18 horas e encerram às 22 horas do mesmo dia.