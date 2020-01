Já há datas para a meia final da Taça de Portugal. No dia 4 de fevereiro, o FC Famalicão vai a Lisboa para defrontar o Benfica, no jogo da primeira mão, marcado para as 19h15. O segundo jogo, no Estádio Municipal, joga-se uma semana depois, dia 11, às 20h45.

O FC Porto defronta o Académico de Viseu, no Estádio do Fontelo, também no dia 4 de Fevereiro. A segunda mão disputa-se no Dragão, no dia 12 de fevereiro, também às 20h45.