FC Famalicão vai a jogo com o Moreirense já com algumas ideias de Silas

Jorge Silas estreia-se no comando técnico do FC Famalicão na noite desta quinta-feira, às 21h30, na receção ao Moreirense. O novo treinador do emblema famalicense espera um jogo difícil, «porque vamos defrontar um adversário que sofreu uma pesada derrota na jornada anterior e que quererá demonstrar que foi um percalço», mas avisa o Moreirense: «terá pela frente um adversário forte, que vai lutar pela vitória».

Com três dias de trabalho, Silas diz que foi possível «implementar algumas ideias nossas e estou muito convicto que no jogo já se poderá ver algumas delas».

Ainda sem metas para o futuro mais distante, o treinador foca-se no presente, «jogo a jogo, sempre a jogar para ganhar», até para recuperar «a confiança perdida pelos maus resultados».

O plantel, assume, «dá-me condições para praticar o futebol que gosto. O que queremos é que as nossas gentes se orgulhem do nosso trabalho, tal como se orgulharam do trabalho feito pelo João, um trabalho incrível».

Silas aceitou treinar o Famalicão pelo «projeto diferenciado» que lhe foi apresentado; pelas «pessoas que acreditam naquilo que fazem» e pelo percurso da equipa. «Mesmo este ano continuo a admirar a equipa, apesar dos resultados, muitos deles enganadores. Isto leva-me a pensar que tem potencial para praticar o futebol que gosto». Outra razão muito importante, assinala, «é o facto deste clube representar uma cidade, de gente trabalhadora que se orgulha da sua equipa».