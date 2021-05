FC Famalicão vai a Guimarães para conquistar três pontos

No jogo frente ao Vitória SC só os três pontos interessam para a matemática da manutenção, afirma o treinador na antevisão ao jogo, que se disputa esta quarta-feira, às 20h15, em Guimarães.

A estratégia não a revela, mas há valores que são conhecidos de todos: concentração, luta e confiança. «O que o jogo vai dar depende de quem interpretar melhor a estratégia e tiver melhor comportamento», resume Ivo Vieira.

O treinador sabe que tem pela frente um Vitória SC que também vai lutar por pontos para uma classificação que honre os pergaminhos do clube. Por isso, pede «respeito pelo adversário», mas sempre com os olhos postos na vitória.

Na tabela classificativa, o Vitória VC é 6.º, com 42 pontos, e o FC Famalicão é 13.º com 34 pontos, e ainda sem manutenção garantida, embora a última vitória frente ao Santa Clara, em casa, tenha sido um tónico para esse objetivo de permanecer na Liga Nos. «Queremos ser competentes como nos outros jogos. Às vezes, as coisas surtem a favor, outras vezes não, mas o objetivo é a vitória», responde o técnico, que assumiu o FC Famalicão nesta reta final de campeonato e tem somado resultados positivos. Ivo Vieira ainda acredita que a equipa pode «melhorar e fazer mais».

Relativamente ao adversário desta quarta-feira, o técnico do FC Famalicão acredita que vai entrar em campo com o pensamento na vitória. Caberá ao FC Famalicão contrariar esse objetivo.