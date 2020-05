FC Famalicão: uma época de afirmação no topo do futebol nacional

A equipa feminina do FC Famalicão é mais uma a juntar-se a outras que estão no patamar maior do futebol nacional. Deste modo, o FC Famalicão afirma-se como um clube de topo com várias equipas a disputarem a 1.ª divisão nacional dos respetivos escalões.

Numa época, os seniores subiram à 1.ª divisão, já garantiram a manutenção e, para além disso, sonham com um lugar europeu. A estes juntam-se os juniores, que lutavam pelo título nacional, quando as provas foram paradas, enquanto que os juvenis e iniciados continuam no patamar maior do seu escalão.

Restava, então, a equipa feminina que, no primeiro ano de vida, venceu todos os jogos disputados quer para o campeonato, quer para a taça. Assim, o anúncio administrativo feito esta quarta-feira pela Federação, é um justo prémio para as atletas treinadas por João Marques, que se revelaram as melhores da primeira fase do nacional da 2.ª divisão.

A construção da Academia e a abertura do clube à constituição de uma Sociedade Anónima Desportiva são, claramente, as bases deste sucesso desportivo em pouco mais de um ano.