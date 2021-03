Bruno Jordão, com uma lesão muscular na coxa esquerda; Edwin Herrera, com uma infeção respiratória, e Patrick William, com entorse do ligamento colateral medial do joelho esquerdo, são baixas no FC Famalicão para o jogo desta noite, frente ao SC Braga.

A estreia de Ivo Vieira no comando técnico da equipa famalicenses acontece às 20h15, desta quarta-feira, no Estádio Municipal e na Cidade Hoje Rádio.