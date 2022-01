Ficou com ferimentos ligeiros e foi encaminhado para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave o ciclista que, na tarde deste sábado, se viu envolvido num acidente com um veículo ligeiro, em plena N204, na freguesia do Louro, em Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 16h10 e o ciclista foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses.

No local também esteve a GNR.