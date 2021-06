FC Famalicão tem novos elementos na estrutura técnica

No arranque de uma nova temporada desportiva, o FC Famalicão procedeu a algumas alterações na sua estrutura profissional.

Como já se sabe, a equipa principal continua a ser orientada por Ivo Vieira, acompanhado por Pedro Andrade, Miguel Romão, Guilherme Gomes, Bruno Miguel (adjuntos) e Pedro Ferrer (treinador de guarda-redes). Mas, no Departamento de Performance estão em exercício de funções Fábio Campos, que trabalhou no Moreirense FC, ainda com Pedro Alvim e Tiago Maceiras. No Departamento de Análise estão integrados João Cancela, Rui Coelho e Tiago Fonseca, este último representou o Vitória SC nas últimas épocas.

O Dr. Tiago Rodrigues Lopes é o novo diretor clínico do Futebol Clube de Famalicão. Depois de três temporadas no Desportivo de Chaves, irá liderar uma equipa composta por Rui Sousa e Edgar Cruz (fisioterapeutas), Diogo Pereira (enfermeiro) e André Oliveira (nutricionista). Deste elenco faz ainda parte o fisioterapeuta Luís Pinto, que já integrou o departamento médico de clubes como FC Porto, Valência, Rio Ave FC e Moreirense FC.

Já no Departamento de Logística permanecem Augusto Sampaio, Tiago Silva e João Fonseca.