Nehuém Perez, defesa central do FC Famalicão, volta a fazer parte da lista de candidatos ao prémio Golden Boy. O jovem jogador argentino tem sido aposta de João Pedro Sousa para o eixo da defesa.

Recrutado pelo Atlético de Madrid ao Argentinos Juniors, em julho de 2018, em janeiro de 2019 foi integrado no plantel principal da equipa de Madrid e foi incluído na lista de nomeados para o prémio Golden Boy, que distingue o melhor jogador do escalão de sub-21 a atuar na Europa.

O defesa argentino, de 19 anos, esteve o Mundial de sub-20, competição na qual foi o capitão da seleção, tendo marcado um dos golos frente a Portugal. No currículo internacional consta ainda a integração nos trabalhos da seleção principal da Argentina que disputou o Mundial 2018.