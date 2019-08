FC Famalicão soma terceiro empate na Liga Revelação

Os sub-23 do Futebol Clube de Famalicão somaram o terceiro empate na Liga Revelação. Na tarde desta terça-feira, o conjunto orientado por António Barbosa dividiu os pontos (1-1) com o Aves, em partida disputada na Vila das Aves.

O FC Famalicão marcou primeiro, instantes antes do intervalo, por Sidónio, com o campeão em título a reagir na segunda parte. Aos 63 minutos, Gabriel, com os pés, defendeu uma grande penalidade apontada por Ricardo Rodrigues, mas a igualdade chegou aos 75 minutos, por Ricardo Mangas. Depois da igualdade, a equipa famalicense desperdiçou duas boas ocasiões para golo.

No próximo domingo, a partir das 17h15, o Futebol Clube de Famalicão recebe o Sporting, a contar para a quinta jornada da Liga Revelação.

Foto: FC Famalicão