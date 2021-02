FC Famalicão: Silas espera um jogo aberto e com oportunidades

O FC Famalicão, em 16.° lugar, com 18 pontos, recebe na tarde deste sábado, às 15h30, o SC Farense, 15.°, com os mesmos pontos, em partida da jornada 21 da I Liga arbitrada por Luís Godinho.

No lançamento desta partida, o treinador do Famalicão, vaticinou «um jogo aberto e com muitas ocasiões de golo», assinalando que o adversário, nos últimos três jogos, marcou cinco golos «e vem para tentar vencer».

No entanto, Jorge Silas mostrou-se confiante de que a equipa vai dar continuidade à vitória do passado fim de semana, frente ao Rio Ave (1-0). «Trabalhamos sempre para vitórias, mas o mais importante é o trabalho diário. Penso sempre assim, pequenas vitórias no dia a dia, que depois nos vão dar grandes vitórias no jogo».

Depois do Farense, seguem-se mais dois adversários que estão na fuga aos últimos lugares – Boavista e Marítimo . Um ciclo que pode ser determinante para os objetivos da equipa, mas Silas quer apenas falar no jogo deste sábado. «Não podemos perder o foco. O mais importante é o jogo com o Farense. Do 10.º ao 18.º lugar há quatro pontos a separar estas posições. Se nos distrairmos com jogos que vêm à posteriori, vamos acabar por perder o jogo. Temos é que pensar no Farense e só depois no Boavista», avisou o treinador do emblema famalicense.