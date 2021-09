A recém-criada equipa de futsal FC Famalicão/SC Cabeçudense venceu, este fim de semana, o Torneio de Santo Tirso, que decorreu no pavilhão municipal da cidade vizinha.

Para além do conjunto famalicense, treinado por Ricardo Costa, o torneio contou com a participação do Caxinas Futsal, Paços de Ferreira Futsal e AST Futsal | FC Tirsense.