FC Famalicão: Rui Pedro Silva pede aos adeptos para ajudarem a equipa a vencer o Belenenses

Na tarde desta quarta-feira, a Continental ofereceu mais um ecógrafo ao Centro Hospitalar do Médio Ave; equipamento de valor superior a 22 mil euros que vai melhorar a qualidade do Serviço de Imagiologia. Trata-se de um aparelho tecnologia de ponta, como referiu a diretora do serviço, que vai garantir um melhor diagnóstico.

Pedro Carreira, presidente do Conselho de Administração da Continental, referiu que a responsabilidade social da empresa em ajudar quem mais precisa é para continuar, mesmo quando os resultados económicos não são os mais brilhantes, em resultado da pandemia covid-19.

O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Médio Ave está satisfeito com esta oferta «muito generosa da Continental que vem melhorar o nosso equipamento», permitindo «antecipar aqueles que seriam os investimentos previstos no programa hospitalar», refere António Barbosa.

Esta entrega foi testemunhada pelo presidente da Câmara Municipal. Mário Passos enalteceu a generosidade que a Continental tem tido com a comunidade famalicense e realçou que outras empresas têm, também, tido esta postura, permitindo a realização de vários projetos em diversas áreas. O autarca espera que estes exemplos sejam replicados por outras empresas.