FC Famalicão reúne para votar contas

A Assembleia Geral Ordinária vai realizar-se no dia 18 de junho, pelas 20h30. O encontro vai decorrer no pavilhão da Academia do Futebol Clube de Famalicão e da ordem de trabalhos consta a discussão e votação do relatório de contas e o parecer do Conselho Fiscal, relativos ao ano social findo. Os trabalhos encerram com a discussão de assuntos de interesse para o clube.

A Assembleia Geral vai iniciar-se quando estiverem no mínimo 100 associados. No entanto, se à hora marcada tal não se verificar, a assembleia vai começar trinta minutos depois com qualquer número de pessoas presente.