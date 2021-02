FC Famalicão renova com avançada Vitória Almeida até 2023

O projeto do futebol feminino do FC Famalicão continua a preparar o futuro. Depois da renovação com o treinador João Marques, o clube anunciou na tarde desta sexta-feira, a renovação com Vitória Almeida, jovem avançada de 21 anos.

Deste modo, o clube garante um valor seguro da modalidade que era pretendido por outros emblemas «e com propostas que o Famalicão não poderia igualar», assumiu Jorge Silva. O presidente do clube agradeceu, por isso, a confiança da atleta «neste projeto», assinalando a importância «que é manter a Vitória connosco», porque ela «incorpora aquele que é o ADN do Famalicão: compromisso, competência, trabalho, superação e espírito de grupo».

A atleta brasileira sente-se «feliz e realizada neste projeto», assumindo que a renovação resulta «de todo o trabalho das minhas colegas». Reconhece que as propostas que teve foram tentadoras e que o pilar desta renovação «foi o mister João Marques. Acredito no seu trabalho e de toda a estrutura do Famalicão. Vamos continuar a trilhar o caminho do sucesso», acredita a atleta. Individualmente, quer ser a melhor marcadora do clube em todas as provas.

João Marques agradeceu a Vitória «por confiar no nosso trabalho e no clube. Sei as propostas que teve e para nós é motivo de orgulho ela prescindir de algo de muito bom para estar neste projeto»