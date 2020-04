FC Famalicão regressa aos treinos cumprindo todas as recomendações

O plantel do Futebol Clube de Famalicão voltou aos treinos esta segunda-feira, «com total compromisso de que estão garantidas todas as condições de higiene e segurança no recinto desportivo», avança o clube em nota de imprensa.

Assim, os jogadores, elementos da equipa técnica e todo o staff foram submetidos a testes serológicos para avaliação da resposta imunitária ao novo coronavírus, por laboratório externo e certificado, garantindo que os mesmos podem retomar a atividade com toda a segurança.

O FC Famalicão estabeleceu, ainda, várias normas fundamentais para um eficaz regresso aos treinos. Todos os espaços do Estádio Municipal são devidamente higienizados, estando, também, salvaguardada a utilização de equipamento de proteção individual e o distanciamento social entre todos.

O plantel está divido em grupos reduzidos que vão utilizar percursos abertos para o acesso aos relvados do Estádio Municipal; o clube disponibiliza todo o material de treino individual para uso exclusivo por jogador, no qual se inclui equipamentos, bolas e garrafas para a indispensável hidratação.

Será, ainda, mantida uma monitorização individual e diária dos sintomas de todos os elementos, bem como uma avaliação da temperatura à chegada das instalações do clube.