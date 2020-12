FC Famalicão reforça segurança e saúde com novos equipamentos de combate à covid-19

No atual contexto de pandemia, o F.C. Famalicão vai reforçar a segurança de atletas de todos os escalões, técnicos, staff, fornecedores e adeptos integrando nas suas instalações equipamentos certificados, especificamente concebidos para este efeito – esterilizador de roupa e objetos; esterilizador de ar; e dispensador contactless de álcool gel – equipamentos Made in Famalicão desenvolvidos pela MTEX NS.

Deste modo, o emblema famalicense robustece a segurança desportiva e saúde de toda a sua estrutura.

Esta parceria com a MTEX NS de combate ao SARS-CoV-2, é apresentada na manhã desta sexta-feira, na Academia do FC Famalicão, na presença de representantes da empresa, e dos presidentes do clube e da SAD, Jorge Silva e Miguel Ribeiro, respetivamente. Augusto Lima, vereador da Economia, Empreendedorismo e Inovação da Câmara Municipal de Famalicão, também marca presença na cerimónia.