FC Famalicão reforça-se com a internacional portuguesa Solange Carvalhas

A internacional portuguesa Solange Carvalhas é reforço para a equipa feminina do FC Famalicão. A atleta chega dos belgas do Anderlecht, depois de, em Portugal, ter representado o Sporting.

Na apresentação, que decorreu esta tarde, na Academia do FC Famalicão, Solange assumiu ser «mais uma para acrescentar qualidade a este projeto. Venho para ajudar a equipa nos seus objetivos e espero que sejamos todos felizes» neste clube que classifica de «ganhador».

A médio, de 27 anos, regressa a Portugal «porque este projeto do FC Famalicão tem muita qualidade, a começar pela Academia e pela aposta que mostra no futebol feminino». A presença de João Marques na liderança técnica foi, também, um bom argumento para este regresso. «Tem muitas e boas ideias para esta equipa. Já o conhecida, por jogar contra ele, e sei da sua qualidade e exigência».

Jorge Silva esteve ao lado da atleta «que vem fortalecer este projeto do futebol feminino. A sua felicidade será também a nossa», disse o presidente que assumiu «ser um privilégio ter connosco uma atleta com este currículo. Com a vinda da Solange a qualidade da equipa será, seguramente, fortalecida», reconheceu o dirigente.

Solange já conquistou sete títulos nacionais, seis Taças de Portugal e uma Supertaça.

O FC Famalicão compete na 2.ª divisão nacional, série B, que lidera, com 21 pontos, em sete jornadas.