O FC Famalicão acaba de anunciar a contratação, por cinco épocas, do médio uruguaio, Manuel Ugarte, de 19 anos.

«Falei com a minha família e entendemos que esta era a melhor opção para a minha carreira», explica o jogador que refere o FC Famalicão «como um clube recheado de muitos jovens e com uma estrutura incrível».

O internacional sub-20 e sub-23 pela seleção do Uruguai, é produto da formação do Fénix e chegou à equipa principal com apenas 15 anos.