FC Famalicão reforça centro da defesa

A espanhola Andrea Mirón, de 29 anos, oriunda do PM Friol, é o mais recente reforço da equipa feminina do FC Famalicão. A defesa central, depois de quatro meses sem competição devido à pandemia covid-19, está cheia de vontade «para regressar à competição, particularmente depois de conhecer este projeto do FC Famalicão».

Jorge Silva, presidente do clube, assinala a atleta «como uma mais-valia para este projeto desportivo que vai competir na principal liga do futebol nacional» e espera que Andrea seja bem sucedida no emblema famalicense.