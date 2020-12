FC Famalicão recebe FC Porto na noite de 8 de janeiro

Já estão definidos os dias e horas dos jogos da primeira liga até à décima quinta jornada. O FC Famalicão, na décima segunda jornada, joga em Tondela, no dia 3 de janeiro, às 13 horas. Depois, a 8 de janeiro, às 21 horas, recebe o FC Porto, e no dia 17, na décima quarta jornada, às 16h30, joga nos Açores, com o Santa Clara.

Na décima quinta jornada, marcada para o dia 24 de janeiro, às 16 horas, recebe o Vitória.

Recorde-se que este domingo, a contar para a décima primeira jornada, a equipa de João Pedro Sousa recebe o Gil Vicente.