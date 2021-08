FC Famalicão quer somar os primeiros pontos do campeonato frente ao FC Arouca

O FC Famalicão vai defrontar o FC Arouca esta sexta-feira, dia 20 de agosto, pelas 19h00, numa partida a contar para a terceira jornada da Liga Bwin. O jogo vai decorrer no Estádio Municipal de Arouca. «Nós vamos a Arouca com o intuito de somar os primeiros pontos do campeonato», explicou Ivo Vieira, treinador do FC Famalicão, em conferência de imprensa.

O treinador reconhece que as duas equipas em confronto querem somar os primeiros pontos do campeonato. No entanto, Ivo Vieira espera que seja o Famalicão a liderar o marcador frente ao Arouca. «Se nós trabalharmos, não lamentarmos, se acreditarmos naquilo que fazemos e se valorizarmos aquilo que temos, vamos ser melhores», referiu o treinador, ao comentar as dificuldades que a equipa famalicense tem sentido.

Ivo Vieira sublinhou que podem ser feitos alguns ajustes no plantel, «até ao fecho do mercado». O treinador assume que as modificações surgem para que o clube tenha, no futuro, «uma equipa muito competitiva e para que possa dar resposta àquilo que são as exigências dos famalicenses e do Famalicão».