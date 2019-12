FC Famalicão «preparado» para o Benfica

O FC Famalicão joga, este sábado, no Estádio da Luz, frente ao Benfica, líder da classificação. O conjunto treinado por João Pedro Sousa, que ocupa a terceira posição, tem pela frente «uma tarefa complicada, contra a equipa que mais golos marca e menos sofre no campeonato. Mas estamos preparados para as dificuldades», avisa.

O treinador vê o adversário «como o mais competente do campeonato, assim o diz a classificação. Vamos encontrar um coletivo muito forte, recheado de individualidades de muita qualidade, bem treinado e com um jogo que cria muitas dificuldades aos adversários».

Para enfrentar o Benfica «montamos um plano de jogo que não foge à nossa identidade. Apesar dos últimos resultados não serem os mais favoráveis, sinto que estamos mais seguros do nosso jogo», reconhece, embora não esconda os problemas defensivos. Os erros que têm ditado golos «são coletivos», porque têm a ver «com o momento em que perdemos a bola. É tudo uma questão de equilíbrio. Temos de manter as nossas dinâmicas ofensivas, mas quando perdermos a bola temos que estar preparados para evitar problemas».

Ante o Benfica «vamos manter a nossa identidade», promete o treinador do Famalicão. Além do mais, João Pedro Sousa recorda que, ao cabo de 13 jornadas, o Famalicão já teve saídas difíceis (Guimarães, Sporting, Braga e Porto) e só perdeu no Estádio do Dragão.

Sobre o trabalho das equipas de arbitragem e VAR nos últimos jogos, contra os quais se insurgiu, esta semana, a SAD do clube, João Pedro Sousa não comentar. No entanto, «não gosto de ver jogos parados cerca de 6 minutos, como aconteceu no último jogo para análise do VAR. O árbitro erra, claro que sim. Tal como eu e os jogadores. Aceito o erro do árbitro, do VAR nem tanto», esclarece.