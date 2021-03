FC Famalicão prepara voo para a Madeira

O Futebol Clube de Famalicão prepara a viagem à Madeira, para defrontar, no domingo, o Marítimo. Frente a frente, no jogo marcado para as 17h30, duas equipas que lutam por fugir aos últimos lugares.

O Marítimo, décimo quarto, com 21 pontos, mais um que o conjunto famalicense que ocupa a décima sétima posição, o penúltimo lugar.

Na jornada anterior, os insulares, tal como o Famalicão, estrearam um novo treinador, Julio Velázquez, com uma vitória em casa do Nacional; já o Famalicão, com Ivo Vieira, impôs uma igualdade, a dois golos, ante um Braga candidato a uma vaga de acesso à Liga dos Campeões.

Dois resultados moralizadores, se bem que no caso famalicense o empate fez-se com atitude, determinação e bom futebol. Sinais positivos de uma retoma desportiva que pode ter eco já no próximo jogo, na Madeira.

