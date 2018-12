FC Famalicão prepara-se para “invadir” o Estádio D. Afonso Henriques

Na tarde do dia 2 de janeiro, a partir das 15 horas, o FC Famalicão joga em Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques, com o Vitória SC “B”. Para este jogo, da 14ª jornada da Ledman LigaPro, são disponibilizados autocarros para os sócios e simpatizantes. A reserva dos lugares e aquisição de bilhetes pode ser feita na sede do clube, até segunda-feira no seguinte horário: sexta-feira (28/12), das 9 às 12h30 e das 14 às 18h30; sábado (29/12) e segunda-feira (31/12), das 10 às 12 horas.

O preço da viagem + bilhete é de 5 euros. Quem optar por adquirir apenas o bilhete de jogo, este tem o custo de 5 euros. A partida dos autocarros está agendada para as 13h30, em frente ao Pavilhão Municipal.

Recorde-se que a equipa treinada por Sérgio Vieira parte para este jornada na frente da classificação, com 30 pontos, os mesmos do segundo classificado, o Paços de Ferreira que tem menos um jogo. O Vitória SC “B” é décimo quarto, com apenas 14 pontos, e também menos um jogo.