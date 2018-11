FC Famalicão perde em Braga

O treinador Sérgio Vieira bem que tinha avisado, na antevisão ao jogo, das dificuldades que o Braga B, normalmente, cria ao FC Famalicão. Esta tarde, no 1.º de Maio, em Braga, o FC Famalicão perdeu, 2-0, sofrendo os golos na segunda parte. O primeiro logo aos 50 minutos e, depois, já perto do final do encontro, numa grande penalidade. A vitória dos B´s do Braga é justa ante um Famalicão que, com este desaire, perdeu uma oportunidade para se isolar no segundo lugar da 2.ª Liga. Ainda com alguns jogos para cumprir nesta jornada oito, o Famalicão está na terceira posição, com 16 pontos.