FC Famalicão passa a vestir Mike Davis

O Futebol Clube de Famalicão é, desde esta quinta-feira, o mais recente embaixador da Mike Davis, no futebol nacional. A celebração desta parceria decorreu na loja em Vila Nova de Famalicão, na presença de Miguel Ribeiro, CEO da SAD do emblema famalicense, e do diretor de marketing da Mike Davis, Paulo Sampaio.

Na ocasião, Miguel Ribeiro assumiu que é «uma honra poder estar associados à Mike Davis, sendo este mais um passo no crescimento do clube. Esta parceria estratégica contribuirá para um clube cada vez mais elegante, com classe nos seus atos, e cada vez mais o espelho de uma cidade jovem e dinâmica como é Vila Nova de Famalicão». Paulo Sampaio mostrou-se «muito satisfeito com esta parceria» que, assumiu, «será de sucesso».

Nesta cerimónia também estiveram os jogadores Ângelo Meneses e Fabinho, e o treinador Sérgio Vieira.