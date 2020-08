FC Famalicão oficializa Srdan Babic por uma época

Tal como Cidade Hoje avançou na passado semana, o sérvio Srdan Babic é o mais recente reforço do FC Famalicão, com contrato por uma época. O defesa central, de 24 anos, surgiu ao mais alto nível aos 17 anos, com estreia na Liga Sérvia ao serviço do FK Vojvodina. A qualidade do central teve eco em Espanha, onde representou a Real Sociedad e o CF Reus.

O regresso ao país natal deu-se em 2017 sendo contratado pelo Estrela Vermelha, clube pelo qual se sagrou tricampeão e pelo qual teve a oportunidade de disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa.

O currículo do sérvio foi, ainda, enriquecido com a conquista do Mundial de sub-20 em 2015, prova na qual se cotou como uma das figuras da seleção.