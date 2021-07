FC Famalicão oficializa contratação de Bruno Rodrigues

O Futebol Clube de Famalicão – Futebol SAD oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Bruno Rodrigues, que chega dos brasileiros Tombense com contrato por uma época.

O jogador, de 24 anos, está «muito feliz e com boas expectativas para esta nova experiência na carreira. Espero dar o meu melhor e mostrar o meu futebol aos adeptos», referiu o brasileiro, que promete «raça e vontade para ajudar o clube a atingir os objetivos».

Produto da formação do Atlético Paranaense, o extremo atuou pela equipa principal do emblema de Curitiba, tendo sido,

posteriormente, cedido a Joinville e Paraná. Pelo meio teve a primeira experiência no futebol europeu, nomeadamente nos cipriotas do Doxa. Já no Tombense, Bruno Rodrigues atuou por empréstimo no Ponte Preta e São Paulo, tendo neste último a oportunidade de alinhar no Brasileirão e na Taça Libertadores.