FC Famalicão na frente da classificação

Concluída a terceira jornada da Primeira Liga, o FC Famalicão lidera a classificação, a par do Sporting, ambos com 7 pontos. A equipa treinada por João Pedro Sousa, depois da entrada em falso com a eliminação da Taça da Liga, tem feito furor nestas primeiras jornadas da Liga NOS e, na noite passada, em Guimarães, arrancou uma igualdade, a um golo. O marcador só funcionou na segunda parte. Primeiro, para o Guimarães, aos 50 minutos, por João Carlos Teixeira, ao que o FC Famalicão respondeu, aos 70 minutos, por Fábio Martins.

No próximo sábado, às 16h30, o FC Famalicão volta a jogar fora, em mais uma curta viagem ao reduto do vizinho Desportivo das Aves, equipa que apenas soma 3 pontos e que, na jornada deste fim de semana, foi goleada, 5-1, pelo Rio Ave.

Foto: FC Famalicão