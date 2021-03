O atraso, em 3 minutos, no reinício do jogo entre o Famalicão e o Farense, disputado no passado sábado, valeu ao emblema famalicense uma multa de 408 euros.

A justificação para o atraso deveu-se a um problema fisiológico de um elemento do Famalicão, conforme consta do relatório do árbitro e do delegado da Liga.

(Foto arquivo)