FC Famalicão: Miguel Ribeiro confirma interesse do Sporting em Ugarte

O presidente da SAD do FC Famalicão confirma que o Sporting está interessado no médio Ugarte. Na manhã desta quarta-feira, durante a apresentação do novo patrocinador, a Placard.pt, o dirigente assumiu que o clube de Alvalade já fez abordagens «sobre este jogador de grande qualidade, mas não temos propostas concretas. Hoje há namoro, mas não sei se haverá casamento». No entanto, confere que outros clubes fizeram abordagens, tanto por Ugarte como por outros atletas, como Gustavo Assunção e Diogo Queirós.

O jovem jogador uruguaio foi, até ao momento, o maior investimento da SAD, e Miguel Ribeiro acredita «que será a maior transferência de sempre do clube»