FC Famalicão: Miguel Ribeiro confirma contratação de jovem extremo brasileiro

Bruno Rodrigues, extremo brasileiro de 24 anos, ainda não foi apresentado oficialmente, mas, esta quarta-feira, Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, assumiu a sua contratação.

O dirigente, quando falava no decurso da apresentação do novo patrocinador – Placard.pt – referiu-se a vários reforços, incluindo, Bruno Rodrigues. «Contratámos um jogador como o Bruno Alves, contratámos o Rúben Lima para a saída de Rúben Vinagre, o Dalberson para a vaga do Vaná, contratámos o Bruno Rodrigues para o lugar do Gil Dias e o David Tavares para a saída do Pêpê. Peça por peça, o equilíbrio do plantel, neste momento, é absoluto», disse.

Bruno Rodrigues chega do São Paulo onde fez sete jogos este ano. O extremo ainda não foi apresentado por estar a cumprir o período obrigatório de quarentena para quem viaja do Brasil.